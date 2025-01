Diese Aktien werden laut aktuellen Statistiken von Anlegern aktuell unbändig weiter gekauft, und das trotz teilweise hoher Bewertungen und bereits stark gestiegener Kurse. Winkt hier also womöglich die Aussicht auf eine Rallye ohne Ende? Oder sind diese Käufe eher ein Warnsignal?

Kürzlich sind die aktuellsten Trading-Daten des in den USA beliebten Brokers Charles Schwab veröffentlicht worden. Daraus geht hervor, welche Aktien von Privatanlegern im Dezember besonders gerne gekauft und verkauft worden sind.

Von diesen Aktien kriegen Anleger aktuell nicht genug

Deutlich wird dabei: Trotz hoher Bewertungen kriegen Anleger offenbar von den Highflyern am Markt nicht genug. So führte Nvidia erneut die Liste der am häufigsten gekauften Aktien an. Dahinter folgten mit Tesla, Amazon, MicroStrategy und Palantir weitere, teilweise abenteuerlich gepreiste Hype-Werte.

Auf der Verkaufsliste stand laut Charles Schwab dagegen eher das konservative Spektrum an Aktien. Konkret waren die fünf am häufigsten verkauften Werte AT&T, Disney, Broadcom, Microsoft und Apple, was allerdings zum Teil auch auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist.

Doch die Frage, die sich stellt, ist: Was bedeuten diese Daten?

Kommt bei diesen Aktien jetzt die Rallye ohne Ende?

Grundsätzlich zeigt sich ganz klar, dass die positive Stimmung an der Börse weiterhin intakt ist, da Anleger Gelder trotz hoher Bewertungen in die Hype-Aktien investieren. Ähnlich sieht das auch das Brokerhaus Charles Schwab selbst. In einer Pressemitteilung hieß es:

„Schwab-Kunden haben im Dezember ihre Aktienbeteiligungen erhöht, obwohl die wichtigsten Indizes atypische Schwankungen und Turbulenzen erlebten. Wir haben dieses Jahr keine bedeutende Santa-Claus-Rallye‘ erlebt, aber die Stimmung der Anleger schien optimistisch, insbesondere zu Beginn und Ende des Monats.“

Allerdings sollten sich Anleger auch der Möglichkeit dieser Daten als Kontraindikator bewusst sein, immerhin hat der vermehrte Einstieg von Privatanlegern in eine Aktie in der Vergangenheit schon oft ein Hype-Pieck signalisiert.

