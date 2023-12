Starke Marken bringen starke Renditen. Auf diesem Prinzip beruht ein neuer Aktien-ETF von Legal & General. Wir stellen den L&G Global Brands ETF vor.



80 Aktien mit besonders starken Marken

Am 21. September 2023 hat der britische Anbieter Legal & General Investment Management (LGIM) den L&G Global Brands ETF (WKN: A3ECMJ) aufgelegt. Anleger können damit in rund 80 Aktien mit besonders starken Marken investieren.



Der L&G Global Brands ETF basiert auf der Expertise vom britischen Unternehmen Brand Finance, das den Wert von Marken bemisst. Dazu wertet Brand Finance etwa die Investitionen in die Marke oder die prognostizierte Einnahmen aus.



„Die Marke eines Unternehmens ist einer seiner wichtigsten Vermögenswerte. Richtig eingesetzt, können starke Marken einen hohen finanziellen Wert für Unternehmen und Aktionäre schaffen“, sagt Richard Haigh, Geschäftsführer von Brand Finance.



Profitabler als der MSCI World Index

Relevant für Anleger ist vor allem, dass die die 100 Top-Marken deutlich profitabler sind die rund 1500 Unternehmen im MSCI World Index.



So haben die Unternehmen mit den 100 weltweit führenden Marken zwischen 2016 und 2022 im Durchschnitt eine um 19 Prozent höhere Eigenkapitalrendite im Vergleich zu den Unternehmen im MSCI World erzielt.



Maximal fünf Prozent pro Aktie

Derzeit sind Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia und Alphabet die fünf größten ETF-Titel, die jeweils das maximale Indexgewicht von fünf Prozent ausschöpfen.



Hintergrund: Das Gewicht eines Unternehmens wird auf maximal fünf Prozent beschränkt und beim regelmäßigen Rebalancing immer wieder angepasst.



Mit 77 Prozent stammen die meisten ETF-Titel aus den USA, gefolgt von deutschen und französischen Titel mit je vier Prozent.



Aus Deutschland hält der L&G Global Brands ETF Aktien von Allianz, BMW, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, SAP, Siemens und VW.



25 Prozentpunkte vor dem MSCI World

Bislang funktioniert die Markenstrategie. Seit der Auflegung im April 2017 hat sich der zugrundeliegende Solactive Brand Finance Global Brands Index um rund 25 Prozentpunkte besser als der MSCI World Index entwickelt.



Der neue LGIM-ETF kostet pro Jahr 0,39 Prozent und reinvestiert die Dividenden.



Fazit: Legal & General offeriert mit dem Marken-ETF ein plausibles Konzept. Allerdings entsteht durch den 77-prozentigen US-Anteil eine regionale Unwucht.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Allianz, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Volkswagen Vz., Nvidia.