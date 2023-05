Diese 15 Aktien sind die bei deutschen Anlegern beliebtesten. Um welche Titel es sich handelt und welche drei Aktien zu unseren Favoriten zählen. Von Laura Tasios

Um herauszufinden, welche die populärsten Aktien bei Anlegern sind, haben wir die Datenbanken von deutschen Finanzwebseiten, sowie unsere hausinterne analysiert und die beliebtesten 15 herausgefiltert. Außerdem zeigen wir, welche Titel neben Tesla, Allianz und Nel ASA noch auf der Liste landen.

Diese 15 Aktien sind bei Anlegern am beliebtesten

TUI

Tesla

Deutsche Bank

Amazon

BVB (Borussia Dortmund)

Nel

Plug Power

Hochtief

VW

Apple

Netflix



Allianz



Bayer



BMW



Commerzbank

Unsere 3 Favoriten

Tesla



Vielen ist der US-amerikanische Autohersteller Tesla, sowie der Geschäftsführer Elon Musk ein Begriff. So investieren viele in den Elektrohersteller, welcher kürzlich über die Herstellung eines neuen SUVs mit der 48-Volt-Technik sprach. Aktuell beträgt der Gewinn je Aktie 3,46 US-Dollar, womit diese im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas gesunken ist, in den nächsten Jahren jedoch wieder steigen soll. Beispielsweise soll der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2024 ganze 4,82 US-Dollar betragen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 48,6 und die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent. Die Aktionäre sehen im Augenblick ein Ertragspotential von 6.3 Prozent und einen Zielkurs von 192 US-Dollar.

Commerzbank

Die Commerzbank-Aktie war zuletzt infolge der Bankenkrise und der Zinserhöhungen der EZB größerer Volatilität ausgesetzt. Dennoch sehen Analysten weiteres Potenzial.

Zwar wurde die Aktie durch die Bank of America (BofA) zu „Underperform“ abgestuft, jedoch profitiert die Commerzbank insgesamt laut den Analysten, welche das Ertragspotential bei 31,6 Prozent und der Zielkurs bei 13,23 EUR sehen. Aktuell beträgt der Gewinn je Aktie 1,62 Euro, wobei dieser bereits im kommenden Geschäftsjahr auf 1,91 Euro ansteigen soll. Das KGV beträgt 6,42 und die Dividendenrendite liegt bei 5,22 Prozent.

Bayer

Die Bayer Aktie des gleichnamigen Chemie- und Pharmakonzern, mit Sitz in Leverkusen, befindet sich nach einem Abwärtstrend in einer Erholung. Der Gewinn je Aktie liegt beim 7.10 Euro, auch hier wurde ein Anstieg in den nächsten Jahren prognostiziert. Das KGV beträgt 7,5 und die Dividendenrendite liegt bei 4,46 Prozent. Das Ertragspotential sehen Aktionäre bei 36,9 Prozent und einen Zielkurs von 74,13 EUR.

