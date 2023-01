Gestern hatten der Dax und die Börsen nochmal besser gestartet, waren dann aber stark eingebrochen. Am Freitag deutet sich eine Mini-Erholung an.

Zunächst hatte es gestern noch die Hoffnung auf eine Weihnachtsrally gegeben. Der Dax war deutlich stärker mit über ein Prozent Plus in den Tag gestartet. Doch schlechte Konjunkturaussichten und die Angst vor weiter stark steigenden Zinsen in den USA hatten die Märkte dann kräftig ins Minus befördert. Die Chancen für eine Jahresendrally stehen jetzt sehr schlecht. Wie hoch die Märkte theoretisch steigen können,haben wir hier skizziert.

Dax am Freitag

Die Zwickmühle zwischen Inflations- und Rezessionsängsten hält die vorweihnachtliche Stimmung an Europas Börsen in Grenzen. Der deutsche Leitindex Dax notierte am Freitagvormittag 0,2 Prozent höher bei 13.938 Punkten und sein europäisches Pendant EuroStoxx50 stieg um 0,1 Prozent auf 3826 Zähler. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes traten ebenfalls auf der Stelle. "Auch wenn die Hoffnung auf eine Jahresendrally in den Köpfen weiterlebt, die Überzeugung, mit Käufen heute schon das richtige zu tun, fehlt", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets.

Am letzten Handelstag vor Heiligabend warten die Investoren auf Daten zu persönlichen Ausgaben in den USA - einen frühen Indikator für die Inflation und damit einen Hinweis zur weiteren Geldpolitik der weltgrößten Notenbanken. Ein überraschend gut ausgefallenes US-Bruttoinlandsprodukt und Arbeitsmarktdaten hatten die europäischen Börsen am Donnerstag zu einem Einsturz gebracht. Laut Analysten ist ein ähnlicher Effekt nach den heutigen Daten um 14.30 nicht ausgeschlossen. "Gerade der gestrige Handelstag hat eindrucksvoll gezeigt, dass niedrige Umsätze nicht gleichbedeutend mit niedrigen Schwankungen sein müssen. Denn an solchen Tagen braucht es nur wenige Käufe oder Verkäufe, um den Markt zu bewegen", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners.



Zusätzlich hatten gestern der Crash der Tesla-Aktie von fast 10 Prozent und auch der Absturz bei Nvidia die Anleger verunsichert.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Freitag

Am Freitagmittag führen die Aktien von Zalando das Feld mit einem Plus von 2,75 Prozent an. Dahinter folgen Continental mit plus 2,43 Prozent und Fresenius Medical Care mit plus 1,95 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax geben die RWE-Aktien mit minus 0,43 Prozent am meisten ab, gefolgt von Munich Re mit minus 0,40 Prozent und Hannover Rück mit minus 0,27 Prozent.

Mit Material von Reuters