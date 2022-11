Ist die Zeit der Dickschiffe am Markt vorbei? Bricht jetzt eine neue Generation von Aktien an die Spitze auf und andere werten massiv ab? So ist zumindest die Meinung des amerikanischen Investors Louis Navellier. Doch hat er damit auch recht? Von Johann Werther

Großen Large Cap Unternehmen vertrauen wir oftmals viel Geld an, weil sie für besonders sicher gehalten werden. Doch ist die Zeit dieser Giganten vielleicht abgelaufen? Haben wir den Höhepunkt dieser Aktien schon gesehen und geht es von nun an nur noch Berg ab? So muss es jedenfalls sein, geht man nach der Meinung des amerikanischen Investors Louis Navellier.

Der Gründer und CEO der milliardenschweren Investmentfirma Navellier & Associates hat nach einiger Zeit sein Schweigen gebrochen und kommt gleich mit einer Hammerprognose um die Ecke:

Nach Meinung von Navellier gibt es zehn sehr bekannte Aktien, die unbedingt jetzt aus den Portfolios fliegen müssen, bevor es noch schlimmer wird. Doch welche Papiere sind das und warum?

Diese 10 Aktien müssen jetzt verkauft werden

Aber warum gerade jetzt verkaufen, wenn der Markt am Boden liegt? Was sind die Gründe für diese These? Laut Louis Navellier gibt es einige rote Flaggen, die zu beachten sind. Zum einen stellt sich die Frage, wie Unternehmen mit Inflation umgehen können, welche Folgen sich aus den Teuerungsraten zieht und wie Preise und Margen darauf reagieren.

In einem ähnlichen Kontext betrachtet der Investor auch die sinkende Konsumlaune und ein fallendes Verbrauchervertrauen, die sowohl dem B2C, allerdings auch dem B2B Sektor langfristig schaden können.

Als letztes Warnsignal sieht Louis Navellier noch eine hohe Volatilität in den Aktien, die seiner Meinung nach zeigt, dass manche Unternehmen besser mit der Krise umgehen können als andere.

Auf Basis dieser Thesen hat der Milliardär deswegen eine Liste der folgenden zehn Aktien veröffentlicht, welche Anleger unbedingt verkaufen sollten:

● Amazon.com, Inc.

● Walt Disney Company

● Alphabet Inc, Class C

● Alphabet Inc, Class A

● Microsoft Corporation

● Meta Platforms Inc. Class A

● NIKE, Inc. Class B

● Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

● PayPal Holdings, Inc.

● Verizon Communications Inc.





Panikmache oder gerechte Warnung?

Aber selbstverständlich stellt sich die Frage: Ist das Panikmache des Investors oder eine gerechtfertigte Warnung? Prinzipiell hat Navellier hier in Bezug auf einige Aktien valide Punkte und spricht hier ganz offen Probleme der letzten Wochen und Monate an, für die diese Aktien allerdings auch schon stark abgewertet haben.

Tatsächlich ist jedoch das Erzeugen von Panik in einer Krise nicht die Lösung und Anleger sollten allgemein immer mit ihrem Portfolio im Reinen sein. Einen Zwang jetzt zu verkaufen gibt es also nicht, es bietet sich sogar eher an zu prüfen bei welchen Aktien es sich lohnen könnte in die günstigen Kurse hinein zu verbilligen.