Nach dem Rekordhoch beim DAX ging es für deutsche Aktien und die Börse in der vergangenen Woche wild zu. Doch für manche Aktien wie Vonovia, Siemens Energy, Deutsche Bank, Bayer, Volkswagen oder Daimler Truck sehen Analysten jetzt bis zu 69 Prozent Potenzial. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 69 Prozent Kurspotenzial mit diesen DAX-Aktien

Aktuell sehen die Analysten bei Bloomberg am meisten Kurspotenzial bei der Siemens Energy Aktie. Doch dazu muss man sagen: Vorsicht. Durch den herben Kurssturz der Siemens Energy Aktie am Freitag (lesen Sie hier mehr dazu) katapultierte sich das Kurspotenzial auf 69,18 Prozent. Dies hat damit zu tun, dass der Kurs stark sank, die Analysten aber noch keine Zeit hatten, ihre Kursziele anzupassen. Deswegen ist dieses hohe Kurspotenzial von Bloomberg mit sehr großer Vorsicht zu genießen.

Dahinter geht es aber geordnet weiter mit durchschnittlich 68,96 Prozent Kurspotenzial bei der Vonovia-Aktie und damit 10 Prozent mehr als noch vor Wochenfrist. Damit führt der Wohnungs-Konzern die Rangliste der 40 DAX-Aktien betreffend der Kurschance an.



Dahinter folgt auf Platz 3 Zalando. Der Mode-Konzern ist oftmals von viel Volatilität gekennzeichnet und die Performance war zuletzt die schwächste im DAX. Aktuell sehen Analysten ein Kursziel von 40,33 Euro (etwas weniger als in der Vorwoche), was in einem Kurspotenzial von nur noch 51,33 Prozent mündet.



Und auf den dritten Rang verbessern konnte sich die Bayer-Aktie mit einem Kurspotenzial von 47,59 Prozent sehen lassen. Hier denken die Analysten bei Bloomberg, dass es noch bis auf 74,58 Euro raufgehen kann. Das Kursziel bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.

Vonovia, Deutsche Bank, Daimler Truck und Volkswagen mit hohen Kurszielen

DAX Kurspotenziale

Auf den vierten Platz abgerutscht ist die Deutsche Bank. Diese hat die Turbulenzen der Banken-Krise allerdings einigermaßen weggesteckt und bekommt nun ein Kurspotenzial der Analysten von 46,14 Prozent bis auf 13,46 Euro attestiert.

Bei Volkswagen gibt es allerdings wieder mehr Kurspotenzial. Nach 30 Prozent in der Vorwoche schätzen Analysten bei Bloomberg nun ein Potenzial von 36,4 Prozent ein. Das Kursziel verringerte sich aber von 169,03 Euro auf 167,69 Euro.

Und bei dem Papier von LKW-Hersteller Daimler Truck könnte es laut den Experten noch bis zu 32,33 Prozent Kurschance geben. Hier liegt das durchschnittliche Kursziel unverändert bei 40,78 Euro.

Doch es gibt auch drei DAX-Aktien, die Anleger vielleicht besser verkaufen sollten.

Diese DAX-Aktien besser verkaufen?

Auf der anderen Seite sehen Analysten bei den Papieren von Henkel (-1,48 Prozent), Covestro (-2,46 Prozent) und Adidas (-6,55 Prozent) gar kein Kurspotenzial mehr. Allerdings muss man bei Covestro anmerken, dass es hier zu einem Übernahmeangebot kommen kann. Und der Kurs deswegen in der vergangenen Woche stark zulegte und die Analysten mit den neuen Kurszielen noch nicht hinterherkamen. Lesen Sie daher auch: Covestro lehnt Übernahmeangebot aus Abu Dhabi ab – Warum die Aktie dennoch steigt



