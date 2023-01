2022 war das Jahr des Value-Investings. Doch ist es nun wieder Zeit für Anleger umzuschwenken und in antizyklischer Manier Growth-Aktien zu kaufen?

Es lief nicht gut für Wachstumsaktien im vergangenen Jahr. Durch steigende Zinsen und Unsicherheit an den Märkten verfielen viele Zukunftswetten massiv im Wert. So traf es ganz prominent die Aktien von Tesla (-63 Prozent), Upstart (-83 Prozent) oder Coinbase (-76 Prozent).

Doch wir befinden uns diesmal wohl eher nicht in einer neuen New Economy Blase. Das bedeuten vermutlich, dass viele Aktien auch wieder Potenzial nach oben haben dürften, wenn sich erst mal die Zukunftsaussichten geklärt und die Überbewertungen komplett abgebaut haben.

2023 Growth-Aktien kaufen?

2023 könnte also wieder das Jahr der Growth Aktien werden, oder? Nicht ganz. Noch gibt es zu viele Probleme wie die Zinsanhebungen der Notenbank und die Angst vor einer beginnenden Rezession. Sollte es also keinen Lichtblick geben, werden auch Tech-Aktien in diesem Jahr keine Outperformance bringen.

Allerdings kauft derjenige, der jetzt kauft, teilweise zu Tiefstkursen. Dies könnte sich längerfristig, vor allem vor dem Hintergrund von langfristigen Investitionen bezahlt machen. Wer, frei nach Warren Buffett, den Euro für 60 Cents kaufen kann, der wird sich in der Zukunft oft darüber ärgern nicht noch mehr gekauft zu haben.



Diese Werte sind besonders spannend

Es kann also sehr viel Sinn ergeben, Tech-Aktien in diesem Jahr einzusammeln und das vielleicht sogar mittels eines Sparplans zu tun. Aber welche Aktien bieten auf die Sicht der nächsten fünf Jahre viel Potenzial oder auch die größten Rabatte?

Cloudflare

Snowflake

Microsoft

HelloFresh

Plug Power

Nel

Okta

Splunk

Zscaler

Ballard Power

Nio

Tesla

Take-Two

Übrigens: Diese Meme-Aktien stehen jetzt wieder im Fokus der Trader