Vor den Osterfeiertagen zeigt sich der DAX verhalten, bleibt aber weiter auf hohem Niveau. Aktuell stehen zudem die Aktien von der Deutschen Telekom, Vonovia und Siemens im Fokus.

Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben sich nach neuesten Konjunkturdaten vorsichtig aus der Deckung gewagt. Der deutsche Leitindex DAX zog am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 15.584 Punkte an, sein europäisches Pendant EuroStoxx50 stieg um bis zu 0,2 Prozent auf 4306 Zähler. Die deutschen Industrie-, Bau- und Energieunternehmen stellten im Februar 2,0 Prozent mehr her als im Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen waren nur von einem Mini-Plus von 0,1 Prozent ausgegangen.

Zudem steht die Deutsche Telekom-Aktie heute im Fokus. Lesen Sie dazu: Deutsche Telekom ex Dividende – Darum geht es heute abwärts für die Aktie

Schwache US-Arbeitsmarktdaten hielten allerdings den Optimismus der Anleger an europäischen Börsen in Grenzen und drückten die wichtigsten US-Indizes leicht ins Minus. Insgesamt stellten vergangene Woche 228.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Hilfen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 200.000 gerechnet. "Die letzten Stützpfeiler der Wirtschaft beginnen zu schwächeln, und das ist ein Zeichen für eine Rezession", sagte Peter Cardillo, Chefökonom bei Spartan Capital Securities.

Die Erstanträge gelten als Vorbote für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung zum Wochenschluss, bei dem über die Jobs in der Privatwirtschaft hinaus auch Stellen im öffentlichen Dienst mit einfließen. Die von Reuters befragten Ökonomen erwarten ein Plus von 240.000 Stellen - nach 311.000 im Februar. Die Wall Street bleibt am Karfreitag geschlossen, am Ostermontag wird dann wieder gehandelt. In Deutschland bleibt die Börse an beiden Feiertagen dicht. "Eine Entscheidung über die zukünftige Richtung am deutschen Aktienmarkt wird sicherlich erst nach Ostern fallen", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

In den USA setzte die Angst vor einer Konjunkturabschwächung Technologiewerten zu. Die Aktien von Branchenriesen wie Apple, Tesla und der Grafikkarten-Hersteller Nvidia verloren bis zu ein Prozent. Die Titel der Google-Mutter Alphabet rückten dagegen um 0,7 Prozent auf 105,22 Dollar vor. Die Pläne des Konzerns, seine Suchmaschine um Funktionen der künstlichen Intelligenz zu erweitern, kamen bei Anlegern gut an.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Donnerstag

Am Donnerstagabend befinden sich die Aktien von Vonovia mit einem Plus von 5,77 Prozent an der DAX-Spitze. Dahinter folgen die Papiere von Fresenius mit plus 2,29 Prozent und Symrise mit plus 3,77 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Titel von Siemens mit minus 2,03 Prozent am meisten, gefolgt von Deutsche Telekom mit minus 1,54 Prozent und Beiersdorf mit minus 1,14 Prozent.

(Mit Material von Reuters)