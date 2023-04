Eine starke Woche an der Börse kann der DAX heute krönen. Bislang konnte der deutsche Leitindex mehr als 4 Prozent seit Montag zulegen und befindet sich auf dem Weg zum Jahreshoch. Auch die Wall Street eröffnet stark.

Europas Aktienmärkte haben sich nach den jüngsten Teuerungsdaten aus Europa und den USA weiter nach oben bewegt. DAX und EuroStoxx50 legten am Nachmittag jeweils 0,7 Prozent zu auf 15.630 und 4320 Punkte. Auch an den US-Börsen deutete sich eine festere Eröffnung an, nachdem ein für die Notenbank Fed relevanter Inflationsindikator überraschend fiel. Der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent auf 33.000 Punkte, der S&P 500 um 0,6 Prozent auf 4.075 Zähler und die Nasdaq um 0,7 Prozent auf 13.060 Punkte.

Dabei macht sich der DAX auf den Weg zu seinem Jahreshoch. Dieses liegt aktuell bei 15.706 Zählern und befindet sich damit in greifbarer Nähe.

Der sogenannte PCE-Kernindex fiel im Februar überraschend auf eine Jahresteuerungsrate von 4,6 Prozent nach 4,7 Prozent im Januar. Die Entwicklung der Inflation gebe Anlass zur Hoffnung, dass der geldpolitische Gegenwind schon bald wieder nachlassen könnte, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent angehoben.

Für eine gute Stimmung zum Wochenausklang trug auch das Ausbleiben neuer Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor bei. Allerdings könnte die Angst vor künftigen Risiken nach dem Kollaps von US-Instituten und der Notübernahme der Credit Suisse in der Schweiz Experten zufolge schnell wieder hochkochen. Der europäische Bankensektor lag 0,6 Prozent tiefer. In Stockholm rutschten Aktien der Swedbank um knapp sechs Prozent ab.

SAP, Thyssenkrupp und Nordex im Fokus

Bei der Aufsichtsratssitzung von ThyssenKrupp soll Vorstandschefin Martina Merz über ihre Pläne für eine Verselbstständigung der Stahlsparte berichten. Zudem legen unter anderem der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, die IT-Firma Adesso und der Windkraftanlagenbauer Nordex Geschäftszahlen vor.



Lesen Sie zu Nordex: Nordex: Zahlen und Ausblick vom Winde verweht – Aktie gibt ab

Und SAP will mehr in KI investieren: Der Softwarehersteller will das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) nicht nur den Amerikanern überlassen. Der Walldorfer Konzern verhandelt laut "FAZ" über einen Einstieg beim Heidelberger Start-up Aleph Alpha. SAP wolle sich in der jetzt laufenden zweiten Finanzierungsrunde beteiligen, die Rede sei von einem Betrag unter 100 Millionen Euro, berichtet die Zeitung. Eine Entscheidung dürfte in den kommenden zwei bis drei Wochen fallen. Aleph Alpha, 2019 gegründet vom ehemaligen Apple-Manager Jonas Andrulis, gilt als einer der größten Hoffnungsträger für eine eigenständige europäische KI.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Freitag

Am Freitagnachmittag befinden sich die Aktien von Adidas mit plus 4,5 Prozent an der DAX Spitze, knapp gefolgt von Fresenius mit plus 2,2 Prozent und Zalando mit plus 1,91 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Titel von Sartorius mit minus 4,8 Prozent am meisten. Dahinter folgen Infineon mit minus 0,66 Prozent und Covestro mit minus 0,68 Prozent.

(Mit Material von Reuters)