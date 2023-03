Aktien für die Ewigkeit wie etwa die Allianz, Microsoft oder Berkshire Hathaway begeistern Anleger. Vor allem in der aktuellen turbulenten Börsenphase können diese Titel Stabilität ins Depot von Anlegern bringen. Doch wie sieht es aktuell bei diesen Aktien aus und wie bewerten die Analysten diese Aktien? Sollte man sie lieber kaufen oder verkaufen? Wir haben die Antworten. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index befinden sich 30 Aktien, die unserer Meinung nach in jedes Depot gehören. Doch wie werden diese Aktien von den Analysten bei Bloomberg ganz unabhängig bewertet? Wie in unserem Traditionsartikel Kaufen oder verkaufen? So bewerten die Analysten alle 40 Dax-Aktien nehmen wir die Aktien wie Allianz, Apple, Walmart, Berkshire Hathaway oder Alphabet ganz genau unter die Lupe:

Aktien für die Ewigkeit

Aktien für die Ewigkeit-Rating für KW 11:

Bei den Aktien für die Ewigkeit führen weiterhin die Papiere von Berkshire Hathaway mit einem Wert von 5,0 die Tabelle an. Dahinter kann Alphabet den zweiten Platz erneut vor Koninklijke DSM, dem niederländischen Chemie-Konzern, behaupten. Dabei verbessert sich die Einschätzung für Alphabet auf einen Wert von 4,79. Dahinter bleibt Microsoft auf vierten Rang. Doch Mercedes Benz verbleibt weiterhin hinter Linde. Zudem kann auch Walt Disney sich nicht verbessern und bleibt mit 4,57 auf dem siebten Platz.

Das Mittelfeld führt weiterhin die Luxus-Aktie von LVMH mit einem Konsensrating von 4,49 vor Walmart, Apple, Allianz, Danaher und Costco an. Lebensmittelkonzern Nestle verschlechtert sich weiter im Rating und kann nun noch auf einen Wert von 4,0 nach 4,04 in der Vorwoche kommen.

Doch auch die weiteren Aktien weisen ansehnliche Bewertungen auf. Einzig bei den Werten, welche ein Konsensrating unter 3,00 aufweisen, ist dieses etwas dürftig. Und das werden wieder mehr. Denn während die drei Schlusslichter zuletzt ihre Ratings verbessern konnten, geht dies jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung. Denn Kellogg verbleibt das Schlusslicht mit einem Wert von 2,81. General Mills behält das Rating von 3,00 und auch McCormick bleibt bei 2,88.

Wenn bald die nächste Quartalssaison ansteht, dürfte sich wieder mehr an den Einsschätzungen der Analysten zu den Aktien für die Ewigkeit ändern.

Wer an den guten Einschätzungen der Analysten zu den Aktien für die Ewigkeit partizipieren möchte, für den gibt es das Indexzertifikat mit der WKN DA0ABN, in welchem man alle Werte gebündelt hat und von der Wertentwicklung aller 30 Aktien für die Ewigkeit profitiert.

Grundsätzlich fällt auf, dass die meisten Aktien sehr wohlwollend von den Analysten bewertet werden. Denn das Konsensrating bezieht alle Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen der Analysten mit ein. Eine 5,0 wäre das perfekte Ergebnis, weil dann alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Bei 1,00 würden alle zu Verkauf raten.