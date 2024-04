Diese Wachstumsaktien wurden von Goldman Sachs zu ihrem Growth-Portfolio auf Basis des Returns-on-Equity hinzugefügt. Grund genug, einen genaueren Blick auf diese spannenden Titel zu werfen, für die die Experten so optimistisch sind.

Trotz der vermutlich noch länger hohen Zinsen können Wachstumsaktien spannende Chancen bieten, so die Ansicht der Analysten von Goldman Sachs. Die Profis des Geldhauses führen eine Liste mit 50 aussichtsreichen Wachstumsaktien, die jetzt interessant sein könnten und haben kürzlich eine ganze Menge neuer Werte hinzugefügt.

Auf diese neuen Wachstumsaktien setzt Goldman Sachs jetzt

Neben den klassischen Qualitätskriterien liegt der Fokus der Experten von Goldman Sachs dabei primär auf der ROE-Kennzahl. Diese gibt den Return-on-Equity, also das Verhältnis zwischen dem Finanzergebnis und dem Return für die Anleger an.

Während im S&P500 der durchschnittliche ROE bei einem schlappen Prozent liegt, liegt der Durchschnittswert in diesem Wachstumsportfolio der Goldmänner bei 14 Prozent.

Diese Aktien wurden neu zur Auflistung hinzugefügt:





Fox Corp.

Amazon.com Inc

Darden Restaurants

Walgreens Boots Alliance

Mondelez International

Targa Resources

Fidelity National Information Services

Dow Inc.

Pfizer Inc.

DaVita Inc.

Cooper Co.

GE Aerospace

General Dynamics

Southwest Airlines

Uber Technologies

Intel Corp.

Trimble Inc.

Adobe Inc.

Monolithic Power Systems

Boston Properties





Ein besonderer Blick lohnt sich dabei auf die folgenden drei Werte:

Goldmans Wachstumstipp: DaVita

Ein Blick lohnt sich beispielsweise auf DaVita. Hierbei handelt es sich um einen Anbieter von Dialysedienstleistungen & Co. an dem Warren Buffett trotz der Abnehmspritzen von Eli Lilly und Novo Nordisk beteiligt ist.

Goldmans Wachstumstipp: Uber

Besonders im Hinblick auf das Wachstumsthema autonomes Fahren kann die Aktie von Uber für Anleger interessant sein. Sollte man sich in diesem Bereich weiterentwickeln und Personalkosten einsparen, dann winken massive Gewinnsteigerungen.

Goldmans Wachstumstipp: Pfizer

Die Pharmabranche liegt am Boden und so auch Pfizer. Doch durch das Investieren der Corona-Milliarden in neue Projekte hat der Konzern gute Chancen, den nächsten Blockbuster an den Markt zu bringen.

Lesen Sie auch:

Achtung: Diese DAX-Aktie verliert heute mehr als 10 Prozent - Aktie jetzt aus dem Depot schmeißen?

Oder:

BASF und Allianz vor der Dividende: Monster-Ausschüttung mitnehmen oder Aktien besser verkaufen?