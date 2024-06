Der DAX springt seit Jahresanfang von Rekord zu Rekord und liegt schon zweistellig im Plus. Aber welche Branchen aus dem deutschen Leitindex haben von der Rallye besonders profitiert? Wir haben nachgeschaut.

Über zehn Prozent liegt der DAX seit Beginn des Jahres schon im Plus. In den letzten Monaten konnte dabei zeitweise mehrere Tage in Folge ein neues Allzeithoch für den deutschen Leitindex verkündet werden. Viele Wertpapiere konnten in dieser Zeit natürlich satte Gewinne einfahren. Aber welche DAX-Branchen konnten eigentlich richtig absahnen und gibt es auch Verlierer?

Finanzbranche mit Allianz, Deutsche Bank und Co. oben auf

Schaut man sich die einzelnen Sektoren im DAX hat, schnitt besonders die Finanzbranche im Vergleich zu anderen Werten und dem DAX selbst gut ab. Mit einem Plus von um die 18 Prozent brachten Titel wie Allianz, Deutsche Bank und die Versicherer rund um Münchener Rück Anlegern seit Jahresanfang die meiste Rendite.

Ebenfalls solide lief es für den Bereich Handel und Konsum mit Aktien wie Adidas und Zalando, die insgesamt ein Plus von fast 15 Prozent Im Jahr verzeichneten.

Etwas schwächer, aber immer noch gut, präsentierte sich der Sektor Versorgung, Infrastruktur und Umwelt, zu dem Titel wie Vonovia oder E.on gehören.

Pharma- und Chemiebranche fällt ab

Technologiewerte wie Infineon oder Siemens konnten mit einem Plus von acht Prozent dagegen das DAX-Niveau nicht ganz halten. Sogar Verluste von um die drei Prozent verzeichnete die Pharma- und Chemiebranche mit Werten wie Bayer oder BASF. Mit diesen Aktien hatten Anleger also nicht ganz so viel Spaß, aber es gibt noch mehr Werte.

Rüstungs- und Luftfahrtindustrie für sich genommen spitze

Unter den restlichen DAX-Werten befindet sich noch ein Mix aus Autokonzernen wie BMW und Volkswagen und Rüstungs- beziehungsweise Luftfahrtunternehmen, die bisher insgesamt ein Plus von etwa elf Prozent machen konnten.

Die Rüstungs- und Luftfahrtindustrie rund um Airbus, Rheinmetall und MTU Aero Engines kommt für sich genommen auf ein starkes Plus von 37 Prozent und wäre damit sogar der beste Branchen-Mix für Anleger, ist aufgrund von nur drei Werten und dem Fakt, dass für einen Großteil der Gewinne nur Rheinmetall verantwortlich ist, aber nicht ganz so gut vergleichbar.

Lesen Sie auch: Noch mehr Rendite bei Aktien: Mit dieser genialen Strategie gelingt es unkompliziert

Oder: VW, Porsche Holding & Co: Diese Dividenden-Giganten bieten jetzt Kurschancen von bis zu 40%