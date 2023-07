Bald geht die nächste Quartalssaison los. Wie steht es jetzt also um Aktien wie BASF, Siemens Energy, Allianz oder Mercedes Benz? Für welche Aktien aus dem Deutschen Aktienindex DAX geben Analysten die meisten Kaufempfehlungen ab? Und welche Papiere stehen nicht so hoch in der Gunst der Analysten? Erfahren Sie aus der nachfolgenden Tabelle, welche DAX-Aktie am besten bewertet ist und welche vielleicht eher zum Verkaufen animiert. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Trotz viel Gegenwind für die Börsen in Form von erwarteten höheren Zinsen und ein bisschen Sand im Getriebe der Wirtschaft hatte es die Börse in der vergangenen Woche nicht leicht. Sie schlug sich aber auch insgesamt nicht so schlecht. Doch wie ist es den einzelnen Aktien im DAX ergangen?

Und so schätzen die Analysten aktuell die DAX-Aktien ein:

DAX Konsensrating

Das DAX-Rating für KW 26

Bei der Bewertung der 40 DAX-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg gab es wenige Veränderungen. RWE bleibt mit einem sehr guten Rating von 4,96 auf dem ersten Platz vor Daimler Truck mit einem Konsesnrating von 4,79 auf Rang 2 und Merck mit einem Wert von 4,70 Rang 3. Rheinmetall und die Deutsche Telekom halten unverändert die nächsten Plätze.

Während Mercedes-Benz bei einer Einstufung der Analysten von 4,59 verharrt, bleibt auch die Allianz auf einen Wert von 4,40 stehen. Wie erwartet war es aber für die Aktie von Siemens Energy bergab gegangenen. Nachdem vergangene Woche Freitag ein starker Verlust gemeldet worden war und die Siemens-Tochter an der Börse in die Tiefe gerauscht war, hatte es viel Volatilität gegeben. Nun haben einige Analysten reagiert und das Rating von guten 4,41 für die Siemens Energy Aktie auf gerade noch so akzeptable 4,05 zusammengestrichen.

Unterdessen bleibt es am Ende des DAX familiär. Denn weiterhin verbleiben BASF und Beiersdorf vor den drei Schlusslichtern Adidas, Continental und Henkel. Allerdings konnte sich die Beiersdorf-Aktie deutlich von einer Bewertung von 3,36 auf 3,50 verbessern und damit an BASF vorbeiziehen. Zwar verbesserte sich auch BASF leicht von 3,39 auf 3,45, doch Beiersdorf wurde einfach stärker von den Analysten eingeschätzt.

Insgesamt hat sich bei der Bewertung der Aktien des DAX diese Woche wenig getan. Aber Anleger dürfen gespannt sein, was die kommende Woche an der Börse bringt.



Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

Sehen Sie sich auch gerne an, wie die Analysten "unsere" Aktien für die Ewigkeit bewerten.

Lesen Sie auch: Neue hohe Kursziele der Analysten bei Aktien von Bayer, Deutsche Telekom, Daimler Truck und Deutsche Post

oder: Dividenden im Juli von bis zu 9,51 Prozent: Diese Aktien schütten bald viel Geld an Sie aus