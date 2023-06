Die Quartalssaison ist fürs Erste vorüber. Für welche Aktien aus dem Deutschen Aktienindex DAX geben Analysten die meisten Kaufempfehlungen ab? Und welche Papiere stehen nicht so hoch in der Gunst der Analysten? Erfahren Sie aus der nachfolgenden Tabelle, welche DAX-Aktie am besten bewertet ist und welche vielleicht eher zum Verkaufen animiert. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Beim Dax hat sich diese Woche wenig getan. Anleger halten sich weiter vorsichtig und warten auf neue Impulse der amerikanischen Notenbank bezüglich neuer Zinsentscheidungen. Die stehen am Mittwoch an: Noch ist nicht bekannt, ob die Zinsen noch einmal erhöht werden oder ob gar eine Zinspause möglich ist. Fakt ist jedoch: Selbst eine Zinspause bedeutet nicht automatisch auch ein Ende der Zinserhöhungen. Die Zinsen wurden von der amerikanischen Notenbank Fed seit Anfang 2022 bereits zehn Mal in Folge erhöht, um die Inflation mit allen Mitteln zu bekämpfen. Es bleibt daher spannend, was sich nächste Woche auf den Märkten ergeben wird.

Und so schätzen die Analysten aktuell die DAX-Aktien ein:

DAX-Konsensrating

Das DAX-Rating für KW 24

Bei der Bewertung der 40 DAX-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg gab es ein paar Veränderung. Zwar bleibt RWE mit einem durchschnittlichen Rating von 4,92 von möglichen 5 Punkten auf Platz 1 und Daimler Truck verbleibt mit 4,79 auf Rang 2. Doch dahinter schiebt sich Merck mit einem Sprung von 4,60 auf 4,70 an an Rheinmetall und der Deutsche Telekom vorbei.

Während Mercedes-Benz bei einer Einstufung der Analysten von 4,59 verharrt, kann sich die Allianz auf einen Wert von 4,40 verbessern.

Unterdessen bleibt es am Ende des DAX familiär. Denn weiterhin verbleiben BASF und Beiersdorf vor den drei Schlusslichtern Adidas, Continental und Henkel. Immerhin konnte sich Adidas von 3,14 auf 3,25 verbessern.

Insgesamt hat sich bei der Bewertung der Aktien des DAX diese Woche wenig getan. Aber Anleger dürfen gespannt sein, was die kommende Woche an der Börse bringt.



Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

Sehen Sie sich auch gerne an, wie die Analysten "unsere" Aktien für die Ewigkeit bewerten.

oder: Die höchsten Dividendenrenditen: Welche Aktien aus Dax, MDax und Co. besonders überzeugen

10 deutsche Aktien mit einem perfekten Analysten-Rating und bis zu 295 Prozent Kurspotenzial