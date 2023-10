Diese Woche an der Börse war wild. Der DAX gab erst ordentlich nach, konnte am Ende der Woche nochmal zum Turnaround ansetzen. Doch wie geht es jetzt bei den Aktien von Daimler Truck, Siemens, Allianz, SAP, Deutsche Telekom und Co weiter? Welche DAX-Aktien Sie jetzt kaufen und welche Sie verkaufen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Alle 40 DAX-Aktien im Check der Analysten

DAX Konsensrating

Das DAX-Rating für Daimler Truck, Siemens, Allianz, SAP, Deutsche Telekom und Co. für KW 41

Bei der Bewertung der 40 DAX-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg gab es in dieser Woche wieder einige Veränderungen. Erstmal unverändert kann sich aber der Versorger RWE sehr stabil mit einem weiterhin perfekten Konsensrating von 5,0 an der Spitze halten. Alle 25 Analysten bei Bloomberg raten zum Kauf der RWE-Aktie.

Dahinter kann Daimler Truck Platz 2 nicht zurückerobern, den es vor zwei Wochen an Merck verloren hatte. Daimler Truck bleibt aber bei einem guten Rating von 4,80 vor Merck. Der Pharma-Konzern aus Darmstadt bleibt mit einem Rating von 4,81 die zweitbeste Aktie des DAX.

Auf Rang 4 kann sich Siemens mit einem Konsensrating von 4,69 halten. Bei der Siemens Aktie raten aktuell 23 Analysten zum Kauf, zwei zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Dahinter verbleibt Rheinmetall auf Platz 5 mit einem Wert von 4,69, aber nur, weil hier weniger Analysten insgesamt als bei Siemens ins Rating eingeflossen sind.

Derweil verbleibt die Deutsche Telekom bei einem Rating von 4,65, muss dabei aber Infineon an sich vorbeiziehen lassen. Denn die Infineon-Aktie wird nach einer starken Woche von den Analysten besser eingeschätzt und verbessert sich beim Rating von 4,60 auf 4,67.

Interessant bleibt, dass die Allianz, welche nach dem Sprung in der Vorwoche bei einer Bewertung von 4,38 bleibt. Und das hat sie sich verdient, weil die Aktie in den vergangenen Wochen sehr gut gelaufen ist. Hier sieht man, dass man nicht nur auf die Meinung der Analysten hören sollte, sondern immer auch den Chart, die fundamentale Bewertung, Nachrichten und eine eigene Meinung miteinbeziehen sollte.

Währenddessen verbleibt die SAP-Aktie im Mittelfeld der Tabelle, kann sich aber leicht von 4,26 auf 4,30 verbessern.

Am Ende des DAX gab es derweil nur kleine Veränderungen. Adidas kann sein Rating halten. Einen weiteren Platz verliert Hannover Rück. Mit einem neuen Rating von 3,59 rutscht die Versicherungs-Aktie hinter Porsche AG mit 3,61 ab. Die Chemie-Aktie von BASF, konnte keinen Platz gewinnen und verbleibt bei einem Konsensrating von 3,48. Dahinter verbessert sich BMW leicht von 3,25 auf 3,31 und schiebt sich vor Continental mit 3,30. Das Schlusslicht bleibt abgeschlagen Henkel mit 2,96. Für Anleger gilt: Aktien, die ein Konsensrating von deutlich unter 4,00 haben, sollten nochmal genau überprüft werden. Zwar sollte man eine Aktie nicht nur deswegen verkaufen. Doch es kann ein Anreiz sein, sich das eigene Depot dann nochmal genau anzuschauen, wenn die Analysten bei einer Aktie nicht mehr so positiv gestimmt sind.

Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

Dabei sagt das Konsensrating an sich noch nichts über die Performance der Aktie aus. Zusätzlich zum Konsensrating sollten Anleger sich auch die fundamentale Bewertung, den Chart und Geschäftsberichte des Unternehmens angucke, bevor sie investieren.

