Für welche Aktien aus dem Deutschen Aktienindex Dax geben Analysten die meisten Kaufempfehlungen ab? Und welche Papiere stehen nicht so hoch in der Gunst der Analysten? Erfahren Sie aus der nachfolgenden Tabelle, welche Dax-Aktie am besten bewertet ist und welche vielleicht eher zum Verkaufen animiert. Von Roland Frank und Marian Kopocz

DAX Konsensrating

Das Dax-Rating für KW 12

Bei der Bewertung der 40 Dax-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg gab es an der Spitze unter den Top 5 in dieser Woche eine große Veränderung. Denn Rheinmetall ist zum ersten Mal dabei und steigt direkt mit einem Konsensrating von 4,67 auf dem dritten Platz ein. Platz 1 nimmt nach wie vor RWE ein. Dabei kann der Versorger sein Konsensrating von 4,92 halten. Knapp dahinter verbleiben Daimler Truck mit einem Rating von 4,79, wobei das Rating leicht besser ausfällt als in der Vorwoche. Die Deutsche Telekom bleibt vor Mercedes Benz und Infineon fällt wegen Rheinmetall aus den Top 5 heraus, obwohl sich die Einschätzung der Analysten nicht verschlechterte.

Dahinter verbleiben Siemens Healthineers, Bayer, Siemens, Merck und Allianz.

Deutlich schlechter ist derweil Vonovia. Die Aktie verliert im Konsensrating von 4,33 auf 4,25 und büßt Plätze ein. Lesen Sie dazu auch: Ausverkauf bei Wohnungsaktien - Aber Warburg Research sieht 130 Prozent Potenzial

Derweil kann die Deutsche Post weiterhin keine Verbesserung aufweisen und bleibt bei einem Wert von 4,23.

Wichtig für Anleger: Bis zu einem Konsensrating von 4,0 bieten sich eher Käufe an. Denn die Analysten zeigen sich mehrheitlich positiv. Aber bei Aktien mit einem Rating von unter 4,0 im Dax, sollten Anleger bereits vorsichtig sein und sich die Aktie ganz genau anschauen.

Die letzten fünf Plätze behalten nach wie vor HeidelbergCement, Adidas, Continental, Henkel und neuerdings auch BASF. Denn für Rheinmetall flog Fresenius Medical Care aus dem DAX. Die Aktie war wochenlang letzte im Konsensrating gewesen. Ein Fingerzeig für Henkel?

Lesen Sie zu Henkel auch: Henkel-Aktie im Chartcheck: Neue Hochs im Aufwärtstrend

Insgesamt hat sich bei der Bewertung der Aktien des Dax einiges getan und Anleger dürfen gespannt sein, was die kommende Woche an der Börse bringt.



Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

