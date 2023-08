Die Quartalsberichts-Saison im DAX rollt. Und das mitten während einer unsicheren Phase an der Börse. Doch wie geht es jetzt nach dem Abverkauf für Aktien wie Bayer, Deutsche Telekom, Allianz, E.ON und Siemens weiter? Und für welche Aktien aus dem Deutschen Aktienindex DAX geben Analysten die meisten Kaufempfehlungen ab? Von Roland Frank und Marian Kopocz

In der vergangenen Woche präsentierten aus dem DAX Covestro, DHL Group, Fresenius, Siemens Healthineers, Symrise, Adidas, BMW, Infineon, Merck, Zalando, Commerzbank und Vonovia ihre Quartalszahlen.

Und in der kommenden Woche sind Siemens Energy (Montag), Bayer und Porsche SE (Dienstag), Brenntag, Continental, E.ON und Hannover Rück (Mittwoch) und Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re und Siemens (Donnerstag) dran.

Doch welche Papiere stehen nicht so hoch in der Gunst der Analysten? Erfahren Sie aus der nachfolgenden Tabelle, welche DAX-Aktie am besten bewertet ist und welche vielleicht eher zum Verkaufen animiert



Und so schätzen die Analysten aktuell die DAX-Aktien ein:

DAX Konsensrating

Das DAX-Rating für RWE, Daimler Truck, Deutsche Telekom, Bayer, Deutsche Bank für KW 32

Bei der Bewertung der 40 DAX-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg gab es wenige Veränderungen. Doch RWE hat jetzt ein perfektes Rating, weil ausnahmslos alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Damit bleibt der Versorger auf dem ersten Platz vor Daimler Truck mit einem Konsensrating von 4,79 auf Rang 2 und Merck mit einem Wert von 4,73 Rang 3. Rheinmetall und die Deutsche Telekom halten unverändert die nächsten Plätze.

Während Mercedes-Benz bei einer Einstufung der Analysten nach dem Downgrade der Vorwoche bei 4,52 verharrt, muss auch die Allianz weiter von 4,38 auf 4,29 einbüßen.

Allerdings kann Siemens vor den Quartalszahlen die gute Einschätzung von 4,52 halten und bleibt dicht an der Spitzengruppe dran.

Unterdessen gibt es am Ende des DAX keine Änderungen. Adidas verbleibt auf dem sechstletzten Rang. Zudem kann Beiersdorf weiterhin vor BMW mit einem Rating von 3,50 bleiben. Dahinter verbleiben BASF, Continental und Henkel, wobei BASF noch im Rating von 3,45 auf 3,39 verliert.

Insgesamt hat sich bei der Bewertung der Aktien des DAX diese Woche wenig getan. Aber Anleger dürfen gespannt sein, was die kommende Woche an der Börse bringt. Denn hier dürfte es zu massenhaft neuen Bewertungen der Analysten kommen.



Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

