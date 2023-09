Buy-and-Hold-forever Aktien sind Papiere, welche Anleger für immer im Depot halten können. Und es gibt ein paar Aktien, die noch mehr Kurspotenzial als Microsoft, LVMH, Allianz oder Apple haben? Wir zeigen, wer jetzt bis zu 58 Prozent Kurspotenzial aufweist. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese Buy-and-Hold-forever Aktien haben bis zu 58 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg Buy-and-Hold-forever-Aktien

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index (investierbar über ein Zertifikat) befinden sich 30 Buy-and-Hold-forever-Aktien. Diese unverwüstlichen Aktien laufen seit Jahren gut und bieten auch noch hohe Kurspotenziale. Ganz nach dem Motto von Warren Buffett, können Anleger immer auf diese Aktien setzen.

Allerdings bringen manche mehr und andere weniger Rendite. Nicht immer sind es Microsoft, LVMH, Allianz und Apple, die die höchsten Kurs-Chancen bieten. So findet sich LVMH mit aktuell 24,09 Prozent Kurspotenzial zwar ziemlich weit oben in der Tabelle. Doch etwa der Schweizer-Niederländische Chemie-Konzern DSM-Firmenich (58,20 Prozent Kurspotenzial), der Goldproduzent Newmont (32,38 Prozent Kurspotenzial), Mercedes Benz (+34,42 Prozent Kurspotenzial) und der Unterhaltungs-Konzern Walt Disney (+29,77 Prozent) bieten momentan mehr Kurspotenzial. So konnte vor allem Walt Disney in den vergangenen Tagen deutlich anspringen und wieder über die 50-Tage-Linie hüpfen.

Dabei zeichnen sich unsere Buy-and-Hold-forever Aktien dadurch aus, dass Anleger sie einmal kaufen und dann möglichst für immer halten können. Denn: Dies sind Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden. Der Schwerpunkt liegt auf Herstellern von Produkten, die immer wieder gekauft werden müssen, etwa Procter & Gamble (Waschpulver, Rasierklingen und Windeln), McCormick (Gewürze), L’Oréal (Shampoo und Haarspray) oder Nestlé (Nahrungsmittel).

Wie schneiden Microsoft, Allianz und Apple ab?

Doch auch wenn es aktuell Aktien mit mehr Kurspotenzial als die großen und beliebten Schwergewichte gibt, so schneiden diese in Sachen Chancen doch ganz gut ab. Immerhin Microsoft soll laut den Analysten bei Bloomberg (denn aus ihren Kurszielen ergeben sich die obigen Kurspotenziale) aktuell noch um 19,44 Prozent steigen können. Dabei hatte die Microsoft-Aktie zuletzt durchaus eine kleine Korrektur hinter sich, konnte die 50-Tage-Linie aber wieder zurückgewinnen und testet diese aktuell von oben als Unterstützung.

Bei der Allianz-Aktie sind es immerhin noch 7,11 Prozent Potenzial, wobei die Allianz im Chart sehr gut aussieht. Weil die Allianz-Aktie zuletzt deutlich stieg, sahen Analysten hier weniger Potenzial. Doch das muss erstmal nichts heißen. Denn: The Trend is your Friend. Und bei Apple sind es aktuell wieder 13,79 Prozent. Dies hat damit zu tun, dass die Aktie etwas verlor und somit jetzt mehr Potenzial nach oben bietet.

Zudem gibt es mit Church & Dwight (2,80 Prozent Potenzial), Stora Enso (1,63 Prozent) und Equinor (-1,42 Prozent) Aktien, die nicht mehr allzu viel Potenzial aufweisen. Hier können Anleger bei den Einzelwerten auch immer mal Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.