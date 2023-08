Wie sieht es bei den Ratings der 40 Dax Aktien aus? Hat sich die Lage wieder stabilisiert oder ist es noch unruhig? In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese Woche war es spannend: Zum einen veröffentlichte KI-Gigant Nvidia die Zahlen zum zweiten Quartal und überzeugte auf ganzer Linie. Das versetzte die Börsen in Euphorie. Zum anderen stand das Notenbank-Treffen in Jackson Hole an und Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde hielten ihre Reden. Das gab den Anlegern Impulse, wie es mit der Zinspolitik im September weitergehen könnte.

Doch was heißt das für die Analysten-Einschätzungen der DAX-Aktien? Die 40 Aktien im Check

Die Dax-Aktien im Check

Das DAX-Rating für RWE, Daimler Truck, Deutsche Telekom, Bayer, Deutsche Bank und Co für die KW 34

Obwohl diese Woche einiges los war, gab es bei der Bewertung der 40 DAX-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg so gut wie keine Veränderungen Veränderungen. RWE, Daimler Truck, Merck, Rheinmetall und Infineon bleiben unverändert auf den ersten fünf Plätzen.

Und auch bei den Schlusslichtern hat sich nichts getan: Die bilden nach wie vor BMW, Continental und Henkel.

Spannend ist auch, dass es bei Sportartikel-Konzern Adidas nichts neues gab. Denn die Aktie musste in der KW 34 einiges an Kurs einbüßen – zu Unrecht. Denn sie spürte lediglich die Auswirkungen von den schlechten Zahlen von Foot Locker, die dann die gesamte Branche zu spüren bekam. Dass die Analysten bei ihren Einschätzungen nichts änderten zeigt, dass sich Anleger also keine allzu großen Sorgen wegen des dieswöchigen Kursverlusts machen müssen.

Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

Sehen Sie sich auch gerne an, wie die Analysten "unsere" Aktien für die Ewigkeit bewerten.

