Ein ETF auf den MSCI World ist wohl einer der beliebtesten der Welt – doch könnte sich die nachhaltige Variante dabei viel mehr lohnen? Wir wagen den großen Vergleich

Es ist der wohl beliebteste Index für ETFs der Welt – im wahrsten Sinne des Wortes: Der MSCI World. Er bildet sozusagen die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft ab und investiert in große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Ländern (Schwellenländer ausgeschlossen). Über 1500 Unternehmen sind darin enthalten und da nach Marktkapitalisierung gewichtet wird, sind stets die größten und erfolgreichsten Unternehmen ganz vorne an des Spitze der MSCI World.

ETFs auf diesen Index sind daher eine beliebte Wahl für die private Altersvorsorge. Denn mit ihm setzt man auf die Entwicklung der Weltwirtschaft und die war auf lange Sicht trotz Krisen noch immer positiv. Doch während sich die Weltwirtschaft entwickelt, gewinnen Nachhaltigkeitsthemen zunehmend an Bedeutung: Der Klimawandel und die Zukunft des Planeten sind in unserem Bewusstsein so präsent wie nie und beschäftigen schließlich auch die Anleger.

Es stellt sich daher die Frage: Ist eine Investition in die nachhaltige Version des MSCI World neben den moralischen Aspekten womöglich auch wirtschaftlich schlauer? Wir haben beide Kandidaten unter die Lupe genommen.

MSCI World vs. MSCI World SRI – welcher Index gewinnt?

Als nachhaltiges Gegenstück zum MSCI World gilt der MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Auch er investiert in große und mittelgroße Unternehmen aus 23 entwickelten Industrieländern. Zwar dient der MSCI World Index als „Mutter“-Index. Allerdings konzentriert sich der SRI auf Unternehmen, „die bestimmte Werte und auf den Klimawandel bezogene Kriterien erfüllen und ein hohes Mindestniveau an ESG-Leistung aufweisen“, heißt es (übersetzt) auf der Seite von MSCI.

Unterschiede: Die Unternehmen

Auf den ersten Blick wirken beide Indizes relativ ähnlich. Die ersten Unterschiede zeigen sich aber bereits bei den zehn größten Positionen. So lauten diese beim nachhaltigen MSCI SRI: Microsoft, Tesla, Novo Nordisk, Home Depot, Adobe, ASML, Coca-Cola, Pepsico, Disney und Verizon Communications. Zusammen machen sie etwa ein Viertel des Index aus.

Beim MSCI World sind die zehn größten Positionen Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet A, Meta, Alphabet C, Tesla, UnitedHealth Group und Eli Lilly. Sie machen zusammen fast 21 Prozent des Index aus. Bei der nachhaltigen Variante müssen Anleger also auf Tech-Giganten wie Apple, Nvidia und Co. verzichten. Diese waren etwa dieses Jahr in den großen Indizes maßgeblich für die hohen Kurssprünge verantwortlich.

Unterschiede: Die Länderaufteilung

Mit einer Gewichtung von etwa 65 Prozent machen die USA im MSCI SRI den größten Anteil bei den Ländern aus. So ist es mit 70 Prozent auch beim MSCI World. Beim SRI folgen dann Japan, Kanada, Frankreich, Dänemark und andere. Beim normalen MSCI World folgen nach den USA Japan, die UK, Frankreich, Kanada und andere.

Unterschiede: Die Branchen

Besonders spannend wird es bei den Branchen. Beim normalen MSCI World nimmt mit etwa 22 Prozent ganz klar die Tech-Branche ein. Es folgen das Finanz- und Gesundheitswesen, die Industrie und weitere. Beim nachhaltigen MSCI SRI hingegen ist die größte Branche das Finanzwesen. Denn schon in den Top 10 hat der Unternehmen hat man gesehen, dass einige wichtige Tech-Giganten wie Apple, Meta oder Nvidia fehlen. Die zweitgrößte Branche sind dann Tech-Werte, gefolgt vom Gesundheitswesen, Konsumgütern, der Industrie und weiteren.

Unterschiede: Risiko und Performance

Der spannendste Punkt: Die Performance. Schlägt sich die Nachhaltigkeit letztlich auch in der Rendite nieder? Und wie steht es um das Risiko-Profil der beiden Indizes? Tatsächlich zeigen sich bei der Betrachtung der Risiko-Faktoren wie Beta, Sharpe Ratio oder Maximum Drawdown nur minimale Unterschiede. Das Risiko ist also bei beiden Indizes in etwa gleich. Auch bei der Bewertung sind die Unterschiede nicht nennenswert. Und die Dividendenrendite liegt beim SRI mit 2,25 Prozent nur leicht über den 2,12 Prozent des MSCI Worlds.

Und wie sieht es bei der Performance aus? Nun, auf Sicht von zehn Jahren verliefen beide Indizes bis zur Mitte der Zeitspanne in etwa gleich. In den vergangenen fünf Jahren konnte der MSCI World SRI den MSCI World jedoch übertreffen. Wohl auch deswegen, da hier besonders das Bewusstsein für Nachhaltigkeit gestiegen ist, in den Medien präsenter wurde und schließlich auch an den Kapitalmärkten ankam. Auf Sicht von zehn Jahren liegt der MSCI World SRI also 119 Prozent im Plus, beim MSCI World sind es 70 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren sind es 59 Prozent für die nachhaltige Variante, 37 Prozent für die herkömmliche.

Auf Sicht von drei Jahren wird der Unterschied etwas geringer: Hier sind es 23,43 Prozent für den SRI und 20,75 Prozent für den MSCI World. Auf Sicht von einem Jahr liegt der MSCI World SRI 10,41 Prozent im Plus, beim MSCI World sind es 8,67 Prozent. Das jährliche Wachstum in den vergangenen zehn Jahren liegt beim MSCI World bei 8,01 Prozent, beim MSCI World SRI bei 8,21 Prozent. Der Unterschied beim jährlichen Wachstum ist also minimal.

Fazit MSCI World vs. Nachhaltigkeit

Hinsichtlich des Risikos und der Bewertung unterscheiden sich beide Indizes kaum. Performance-technisch konnte der nachhaltige SRI den MSCI World tatsächlich übertreffen, das liegt wohl vor allem an den vergangenen fünf Jahren. Anleger können sich durch die nachhaltige Variante daher vielleicht keinen gewaltigen Renditevorteil verschaffen. Wenn sie es jedoch bevorzugen, nachhaltig zu investieren, so haben sie mit dem SRI-Index jedenfalls keinen Nachteil und können guten Gewissens zur nachhaltigen Variante greifen. Und da das Thema Nachhaltigkeit nicht einfach verschwindet und auch weiterhin von großer Relevanz bleibt, sollte sich die solide Performance auch weiterhin erzielen. Anleger erhalten durch die nachhaltige Variante also keinen Nachteil, sondern liegen aktuell Performance-technisch sogar leicht über der herkömmlichen MSCI Variante. Allerdings müssen dafür bei bestimmten Unternehmen wie Apple oder Nvidia Abstriche gemacht werden.

MSCI World ETFs

ETFs auf den MSCI World oder den MSCI World SRI bietet zum Beispiel der Anbieter iShares. Der iShares MSCI SRI UCITS ETF konzentriert sich auf Unternehmen mit „herausragenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen“ und führt bei Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, Ölsandle, Ol und Gas, Stromerzeugung und Ölsandvorkommen tätig sind, zusätzliche Kontrollen durch. Er wurde im Oktober 2017 aufgelegt, die Kostenquote liegt bei 0,2 Prozent und er ist thesaurierend.

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF wurde bereits im September 2009 aufgelegt, die Kostenquote liegt ebenfalls bei 0,2 Prozent und der ETF ist thesaurierend.

