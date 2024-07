Diese Aktien sollten Anleger jetzt für das dritte Quartal kaufen: Morningstar verrät, welche unterbewerteten Burggraben-Aktien jetzt bis zu 257 Prozent Kurspotenzial aufweisen.

„Alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, nahm im zweiten Quartal weiter zu“, schreibt David Sekera, Chefstratege für den US-Markt bei Morningstar, in seinem Börsenausblick für das dritte Quartal 2024. „Während steigende Märkte überbewertete KI-Aktien kurzfristig noch weiter in den überbewerteten Bereich heben kann, glauben wir, dass langfristige Anleger in Zukunft besser dran sein werden, Positionen in Wachstums- und Kernaktien, die überbewertet werden, zu reduzieren und neu zu investieren. Diese Erlöse werden in Value-Aktien investiert, die mit einer attraktiven Sicherheitsmarge gehandelt werden.“

Das sind jetzt die 33 besten unterbewerteten Burggraben-Aktien

1. Adobe

2. Albemarle

3. APA

4. Baxter International

5. Comcast

6. Crown Castle

7. Duke Energy

8. Entergy

9. Estee Lauder

10. Exxon Mobil

11. Fortinet

12. Hanesbrands

13. Honeywell International

14. Humana

15. Huntington Ingalls Industries

16. International Flavors & Fragrances

17. Kilroy Realty

18. Kraft Heinz

19. MarketAxess Holdings

20. Moderna

21. NiSource

22. Nutrien

23. PayPal Holdings

24. Polaris

25. Realty Income

26. Schlumberger

27. STMicroelectronics

28. United Parcel Service

29. U.S. Bancorp

30. VF

31. Ventas

32. Warner Bros. Discovery

33. WK Kellogg

Bis zu 257 Prozent Kurspotenzial mit diesen unterbewerteten Aktien

So verrät Morningstar in einer neuen Analyse welche unterbewerteten Burggraben-Aktien Anleger noch kaufen können. Von den 33 aufgelisteten Aktien sind allerdings nicht alles Burggraben-Aktien. Zu den Burggraben-Aktien zählen aber IFF, Comcast, Polaris (fast 100 Prozent Kurspotenzial), Estee Lauder (100 Prozent Kurspotenzial), MarketAxess, U.S.Bancorp, Honeywell, Huntington, UPS, Adobe und Fortinet.

Das meiste Kurspotenzial weist derweil die VF-Aktie auf. Das Papier bekommt von Morningstar einen kleinen Burggraben attestiert und kann bis zu seinem fairen Wert noch 257 Prozent steigen. Dabei ist die VF Corporation ein Bekleidungs- und Life-Style-Unternehmen. Die größten Lifestyle-Marken des Unternehmens sind The North Face, Vans, Timberland, Nautica, Kipling, 7 For All Mankind, Napapijri, Riff, Splendid und Ella V Moss.

