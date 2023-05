In Deutschland wurde bereits die Rezession ausgerufen und auch an den Börsen dürfte sie bald Einzug halten. Aus diesem Grund nennt Goldman Sachs jetzt seine Top-Aktienpicks für eine schwere Phase an der Börse.

Goldman Sachs ist eigentlich eher eines der bullischeren Analystenhäuser an der WallStreet und preist die Wahrscheinlichkeit für eine harte Rezession nur mit 35 Prozent ein (Konsens bei 60 Prozent). Trotzdem hat die Investmentbank nun eine neue Liste von Aktien herausgegeben, die in einer Rezession vermutlich zu den Outperformern gehören dürften.

Das sind Goldman Sachs Top-Picks für eine Rezession

Hintergrund ist eine neue Marschrichtung, die Goldman vorgibt. So dürfte der S&P 500 laut den Analysten der Investmentbank in diesem Jahr noch auf 4000 Punkte zurückgehen und das auch nur, sollte es eine nicht zu harte Rezession geben. Ist die Krise allerdings stärker als erwartet, so rechnet man bei dem Geldhaus mit Abstieg des S&P500 auf 3100 Punkte.

Für ein solches Szenario hat Goldman auch diese Liste von Aktien ausgegeben. Laut den Analysten haben diese Titel Potenzial aufgrund ihrer Bewertung und ihres Kreditratings in diesem Zeitraum eine Outperformance zu erzielen:

Activision Blizzard (KGV 19 / Dividendenrendite 0 Prozent)

Electronic Arts (KGV 18 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Costco (KGV 33 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Sysco (KGV 17 / Dividendenrendite 3 Prozent)

Coca-Cola (KGV 24 / Dividendenrendite 3 Prozent)

Philip Morris (KGV 15 / Dividendenrendite 5 Prozent)

Altria (KGV 9 / Dividendenrendite 8 Prozent)

Archer-Daniels-Midland (KGV 11 / Dividendenrendite 2 Prozent)

Constellation Brands (KGV 19 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Brown-Forman (KGV 31 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Hormel (KGV 22 / Dividendenrendite 3 Prozent)

Lamb Weston (KGV 23 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Bunge Limited (KGV 8 / Dividendenrendite 3 Prozent)

Colgate-Palmolive (KGV 25 / Dividendenrendite 3 Prozent)

Church & Dwight (KGV 30 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Abbott Labs (KGV 25 / Dividendenrendite 2 Prozent)

Medtronic (KGV 17 / Dividendenrendite 3 Prozent)

ResMed (KGV 32 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Laboratory Corp. (KGV 13 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Steris (KGV 24 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Teleflex (KGV 28 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Johnson & Johnson (KGV 15 / Dividendenrendite 3 Prozent)

Pfizer (KGV 11 / Dividendenrendite 4 Prozent)

Thermo Fisher (KGV 21 / Dividendenrendite 0 Prozent)

Danaher (KGV 23 / Dividendenrendite 0 Prozent)

Zoetis (KGV 33 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Agilent Technologies (KGV 21 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Microsoft (KGV 29 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Accenture (KGV 23 / Dividendenrendite 2 Prozent)

Intuit (KGV 28 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Roper Technologies (KGV 28 / Dividendenrendite 1 Prozent)

Cognizant Technology (KGV 24 / Dividendenrendite 2 Prozent)

